巴西南部聖卡塔里納州（Santa Catarina）布魯斯基市（Brusque）百歲老翁奧斯曼（Walter Orthmann）在同一家紡織公司連續任職長達84年，這項紀錄獲得金氏世界紀錄（Guinness World Record）認證。

儘管擁有這項非凡紀錄，奧斯曼對尋求長久和充實專業生涯的建言卻意外稀鬆平常：做你喜愛做的事，遠離垃圾食物。

他本週受訪時表示：「你必須喜歡工作，我懷抱那種意願和奮鬥精神展開工作。你不能只是從事任何工作就聲稱你正在工作，那行不通，你將會難以忍受。」

根據當地媒體報導，奧斯曼15歲就進入如今名為RenauxView的紡織工廠從基層幹起，最終成為銷售經理。

為保持敏銳，他每天做伸展運動且非常留意自己的飲食。

他說：「我確實避免鹽和糖，不吃會傷害腸道的食物，也不喝可樂和其他碳酸飲料，只吃對身體有益的東西，那能確保自己的身體一直都很強健。」

奧斯曼如今每天在鏡子前刮鬍子和整理儀容，與家人共進完早餐後，自行開車前往辦公室。

他透露得以長年持續工作的理由是「必須找到自己喜歡的工作，能讓你廢寢忘食，我就找到那種工作。」（譯者：劉學源/核稿：蔡佳敏）1110424