隨著本土確診病例持續暴增，疫情也一路延燒到演藝圈，不少明星紛紛宣布確診，就連「北一女神」蔡瑞雪也宣布中鏢，於19日快篩時出現陽性反應，嚇得她緊急前往附近的醫院做PCR檢測，最後也宣布確診。而目前已染疫多天的她，身體陸續出現不適症狀，而且越來越劇烈，讓她忍不住直呼「很煎熬」。

蔡瑞雪自從確診新冠肺炎後，她便不定時的在社群媒體上分享現況，讓大眾知道染疫後的反應，而目前已染疫4、5天的她，日前也在IG上PO出一段她短髮時，對著鏡頭甜笑的影片，並發文透露「前兩天的症狀比較輕微 像感冒，但第三、四天我的喉嚨劇痛，吃止痛藥也沒有用，痛到耳朵周圍、頭痛，吞口水就很煎熬了」，接著她也表示目前咳嗽、鼻塞、流鼻水等其他症狀皆有改善，體溫也慢慢恢復正常，希望過幾天休息就能好起來，另外她也不忘提醒粉絲「大家一定要戴好口罩，每個人症狀不同，不要掉以輕心」。

而網友們看到後也紛紛留言「同天確診，不過我完全沒有喉嚨痛」、「我前幾天也吞口水劇痛(淋巴腫大、扁條腺發炎)吃醫院的喉嚨消炎藥、噴麻醉，一兩天就得救了」、「瑞雪早日康復喔」、「請問這髮型怎麽用的好好看」、「辛苦了！依然好迷人」、「看到甜美的笑容心情開始變好」、「雪兒沒問題的，加油」，吸引15萬人次點閱觀看。