就算史上沒有任何球隊能從季後賽0比3逆轉晉級，暴龍也不願意就此接受慘遭橫掃命運！席亞卡24日攻下全場最高34分，其中末節包辦15分，崔特也有24分，帶領暴龍110比102力退來犯的七六人，避免遭到對方4連勝橫掃，卻在首輪仍以1勝3敗落後。

接下來G5將於26日回到費城進行，七六人總教練瑞弗斯已經提前放話，「我們將會準備好，我能夠跟你保證這點。」帶著右手拇指韌帶撕裂傷勢上場的七六人中鋒恩比德說：「我的手確實很痛，畢竟在籃球比賽當中，你必須使用手很多次。」

恩比德今天拿下21分、8籃板，預估回到費城之後，他將接受核磁共振(MRI)檢查，可是就算醫生建議他必須開刀修復，他還是強調，「我希望可以繼續打下去，我想我可以忍受自己這樣打下去，或許等到球季結束之後再來考慮做些什麼。」

暴龍今天也碰上主力受傷問題，主控范維利特打到上半場還剩4分57秒，就在場上撕破自己球衣，宣告因為左臀受傷提前退場，最後他只打15分鐘，拿5分、3助攻，預計明天也將接受MRI檢查，暴龍總教練納斯說：「范維利特一整年都帶傷奮戰，並非每個球員都能做到。」