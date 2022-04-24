桃園日前爆出13歲姊姊、11歲妹妹染疫，妹妹差一點休克，送聖保祿醫院急救才撿回一命，結果院方以無病房為由勸「不然你們先回家」，引起外界抨擊。當天在場的醫護事後抱怨，小姊妹的母親只挑對自己有利的講，事實是醫師做完評估後認為不需要住院。桃市衛生局也支持聖保祿的作法，認為符合中央規定。

這對姊妹16日確診後，妹妹狀況急轉直下，有休克跡象，緊急送聖保祿醫院急救才脫離險境，沒想到院方卻因後續處置被罵翻。醫護人員指出，妹妹經救治後恢復穩定，且抽血、照X光都沒問題，醫生綜合各項評估，認為不需要住院，讓他們先回去，「是家屬一直說要住院」。

醫護還原當天狀況，家屬不斷要求水、食物、拖鞋甚至吹風機等物品，醫護相當配合幫忙跑腿，全程還穿著「兔寶寶裝」的全套防護服；也不是不讓她住院，而是協助轉院。

「我們忙得跟鬼一樣，飯無法吃水無法喝」，醫護氣憤難平，告訴友人當天狀況。協助轉傳的原PO質疑家屬，「醫師解說病情時只聽自己想聽的，還要找民代來關切」，硬擠出床給你們，這樣的照護有品質可言嗎？

桃園市議員朱珍瑤緩頰，聖保祿並不是兒童重症醫院，不應責怪院方。目前這名母親留在長庚醫院照顧姊妹，獨居在家的年邁公婆，則由里長、區公所協助送餐。