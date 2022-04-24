1名女網友在《爆怨公社》怒罵，她容忍惡鄰居騷擾長達10年，對方行徑越來越誇張，這次鄰居竟拿2支滅火器從陽台往她家狂噴，原PO頭疼看著充滿乾粉的屋子，搖頭表示，日後清潔及重買家電將會是一筆很大的開銷。

原PO在臉書社團《爆怨公社》爆怨，她被惡鄰居騷擾10年，對方不僅出言恐嚇，還砸毀她家門、門鎖及機車，她從未向鄰居求償，不料對方竟變本加厲，拿2支滅火器朝她家陽台狂噴，讓她大傻眼；原PO解釋，房子是鄰居姐姐的所以求償無門，而她家中並不富裕，自己做清潔兼跑外送，老公在工地做工，這次家裡被鄰居弄得一蹋糊塗，光清潔及住宿費用就超過3萬，日後重新買家電用品也是另一筆開銷。

貼文一出，引起不少網友熱議：「妳比她更兇他就拿妳沒輒」、「乾粉滅火器很難清，會黏」、「為什麼要容忍？還容忍十年！我也是醉了」、「搬家吧！即時租金再便宜也無福消受啊」、「買辣椒水噴他」、「跟所有鄰居聯合裝設監視器蒐證，看看誰比較硬」、「這種人要嗎錄影用法律制裁他」、「所以有老話說：千金買房 萬金難買好鄰居」、「是我我會直接提告 不會跟他囉嗦」。

也有網友分享其他鄰居誇張的行徑：「我鄰居半夜吸毒或洗衣服、開改車排氣管 用音響播音樂就算了還開那麼大聲 她媽的耳朵重聽是不是？以為在開夜店？吵了一年失眠一年，我總覺得醫生給我半年血壓測量表，肯定他們害的」。