台中一名杜姓女子離婚2年發生車禍死亡，杜女的子女與肇事者談賠償調閱戶籍謄本時，才發現杜女竟已與另名陌生的大陸籍男子結婚，意即母親的遺產多一位繼承人，遂向法院請求繼承權不存在。台中地院審結，法官認杜女恐是為了賺錢養兒育女才假結婚，判該男無繼承權。可上訴。

判決書指出，杜女的子女主張，杜女離婚多年，於2021年2月間騎車載外孫女發生車禍意外死亡，其子女與肇事者談和解時才發現母親早在2003年間便與大陸籍的楊男結婚，憑空多一位爸爸，對方還成為杜女的繼承人之一，使車禍和解無法完成，遂向法院提出確認繼承權不存在的訴訟。

杜女的子女指出，父母離婚多年，自小跟著母親長大，渾然不知母親有與大陸籍楊男結婚，也從沒見過本人，此外，先前聽過母親提及，若與大陸男子假結婚能拿到錢，且母親湊巧於2003年去大陸旅遊，並未提及假結婚一事，惟當時家裡經濟狀況不佳，不排除母親為了賺小錢選擇假結婚，才從未啟齒。

台中地院法官調閱楊男的出入境資料，發現楊男曾於2003年間入境台灣，同年10月間離境，再也沒來過，且楊男未出庭，也未提交書狀說明，；法官認為，倘若兩人非假結婚，楊男理應在2003年入境後與杜女居住，或杜女前往大陸見楊男，但兩者均無，顯見兩人結婚無真意也不合法，判楊男繼承權不存在。可上訴。