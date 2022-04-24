男子阿龍在上班時，因工受傷，經過急救後狀況仍不見好轉。他的太太決定讓丈夫器捐，幫助更多人，「下輩子我們約好了要再當夫妻喔，我愛你。」而當病床緩緩推進手術室，4歲孩子忍不住哭了，喊著「爸爸…爸爸」，令人鼻酸。

粉專《長庚社會公益作伙來》透露，阿龍是位好老公、好爸爸，每日下班吃著老婆親手做的菜，陪伴孩子，是他最幸福的事情；但意外總來的突然，阿龍上班時因工受傷，經過急救後狀況仍不見好轉。

他的太太看著躺在病床上的丈夫不禁哽咽，「今天捏著他的手沒有了反應，我知道他的狀況一天不如一天，無止盡的治療，他真的能夠回得來嗎？」把眼淚擦一擦，她專心聽完器捐過程的說明，幾經思考，決定簽下器捐同意書，讓丈夫遺愛人間。

手術室前，一家人把握最後的團聚，進行最後的道別。阿龍太太緊握丈夫的手，「老公，我煮的菜你再也吃不到了，失去了你，這個家好像也沒了，下輩子我們約好了要再當夫妻喔，我愛你。」團隊也引導阿龍4歲兒子聽聽爸爸最後心跳。

孩子童言童語地說，「爸爸你不會再痛痛了，我知道等等佛祖會來接你，你會跟佛祖去拜拜，爸爸再見。」結果當病床推進手術室後，孩子哭了，喊著「爸爸…爸爸」，想往前衝。

粉專《長庚社會公益作伙來》心疼表示，這一刻，年幼的他是懂的，這一別，成長的過程再也沒有爸爸堅實的臂膀可以依靠，但願長大後的他，想起這一小段陪伴爸爸路程，能夠體會、也學會爸爸的勇敢，而失去摯愛的太太，撕心裂肺地哭著，「這一刻我們都深深體驗到生命的可貴和陪伴家人的重要性，有緣人呀，幸運的你（妳）必得好好活下去，認真過好每一天，讓阿龍一家人，透過你們重新看見希望。」