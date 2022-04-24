台灣近日雖疫情吃緊，但對於單日確診人數一度飆破42萬人次的南韓來說可說是小巫見大巫，就連演藝圈的大咖明星也無法倖免。而曾在2月底確診染疫的Lovelyz成員美珠，經過隔離及治療過後身體已逐漸康復並回歸螢光幕前，但在22日播出的綜藝節目中，卻意外透露自己康復後出現「詭異的後遺症」，讓粉絲們驚訝不已。

美珠在2月底時曾不幸確診，但經過多日的休息、調養後她也逐漸恢復健康，並復出由她與劉在錫、Jessi等人所主持的綜藝節目《第六感3》，而一開場劉在錫便發現Jessi一直背著隨身包包便好奇詢問，Jessi才害羞表示「今天是那個(月經)來的日子」，而一旁的美珠聽到後則突然笑著說道「我因為新冠肺炎後遺症，已經2個月沒來了」，突然自爆停經2個月，讓現場的主持人及觀眾都相當驚訝，甚至更多人沒想到感染新冠肺炎的後遺症竟會「影響生理期」，意外在網路上引發話題。

美珠在節目中自爆罹患新冠肺炎後遺症。（圖／愛奇藝國際站）

事實上，不僅美珠感染新冠肺炎康復後出現後遺症，南韓知名主持人朴明洙日前也在廣播節目上透露，自己在2月份染疫後除了症狀與一般人更加劇烈、疼痛外，康復後仍出現咳嗽、無法正常呼吸等後遺症；另外也有醫師在節目中透露有3成的確診者會出現呼吸困難、嗅覺喪失等後遺症。因此朴明洙也呼籲民眾雖每個人染疫的症狀不同，但一定要接種疫苗、戴好口罩避免外出，才能保護自己也保護別人。