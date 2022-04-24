網路媒體《NOWnews》22日起針對桃園市長人選進行民調，國民黨台北市議員羅智強支持度名列第一，今（24日）在臉書發文向所有投給他的人致謝，吸引了大批支持者爭相留言祝福。

羅智強今（24日）在臉書發文，首先指出參與「網路民調投票」的網友來自四面八方，所以網路民調第一，不代表真實的桃園市長民調第一，但仍像所有投給他的網友表示感謝，他表示「大家的支持，是寒冬裡溫暖心窩的爐火」。

羅智強的貼文一發出，立刻吸引大批支持者留言打氣「堅定信心作對的事」、「強哥加油！期盼桃園能出現一位優秀的大家長」、「真心為桃園，希望能改善空污」，截至24日上午9時，已有高達200多則留言。

據《NOWnews》民調顯示，有意角逐桃園市長的台北市議員羅智強擁有高達62.5%的支持率，讓民調第二名的衛福部長陳時中（7.5%），和第三名的民眾黨立委賴香伶 （6.67%）幾乎看不到車尾燈。