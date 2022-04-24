外界傳言即將在NBA復出帶兵的丹托尼（Mike D'Antoni），本月在瑞迪克（J.J. Redick）的播客節目回憶起林書豪，他表示尼克隊「林來瘋」至今仍是他執教生涯最美好的事（丹托尼沒拿過總冠軍），他還坦承根本不知道林書豪有這麼厲害，那一切都是偶然發生的。

丹托尼說：「我很想說我有預料到這一切，但我絕對沒有。林前面打勇士的時候出賽了一下，表現一點也不出色，有幾個失誤，我只是單純把他擺到垃圾時間。」林書豪當時跑去問丹托尼，究竟要不要把自己的車子從西岸移到東岸，丹托尼回答說再看看吧，先不要移車（他預估林馬上就要被釋出了）。

後來發生的一切還得歸功於助理教練艾金生（Kenny Atkinson）以及丹托尼的哥哥大丹（Dan D'Antoni）說服他「給林書豪一個機會」，丹托尼有些遲疑「真的嗎，我不認為林有潛力，但是好吧」。丹托尼回憶說：「當時就是這樣而已，然後就大爆炸了，我們好像8連勝，林投了幾次致勝一擊。團隊化學效應破表，那是很棒的一段旅程。」

林書豪最難忘的一戰是對決湖人布萊恩（Kobe Bryant）並拿下38分，丹托尼笑著回憶，林當時在賽後很想這麼說：「現在布萊恩應該知道我的名字了吧。」但是林書豪後來不敢說出口，「林放棄了，他沒膽子這麼說。」今年是「林來瘋」10周年，丹托尼自嘲沒拿過總冠軍，不然就林來瘋在他心目中就要退居第2位了。