大甲鎮瀾宮改選現場。（圖／陳淑娥攝）

大甲鎮瀾宮24日舉行第12屆信徒大會，董事長顏清標面臨董座保衛戰，早上8點30分開始報到，不少信徒代表已提早抵達，會議9點已開始。董事長顏清標8時許向媽祖參香稟告，面對媒體詢問，他僅表示「選完再說」。今日的信徒大會將選出15名董事及5名監事，接著選出董事長。廟方表示，受疫情影響，今日改選未開放媒體採訪。現場大批記者一早守在門口，大甲警分局人員也不得其門而入，台中市府民政局則派科長與會。