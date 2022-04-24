大甲鎮瀾宮今改選 顏清標：選完再說 09:222022/04/24 中時新聞網 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大甲鎮瀾宮今改選 顏清標:選完再說。（圖／陳淑娥攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大甲鎮瀾宮改選現場。（圖／陳淑娥攝） 大甲鎮瀾宮24日舉行第12屆信徒大會，董事長顏清標面臨董座保衛戰，早上8點30分開始報到，不少信徒代表已提早抵達，會議9點已開始。董事長顏清標8時許向媽祖參香稟告，面對媒體詢問，他僅表示「選完再說」。今日的信徒大會將選出15名董事及5名監事，接著選出董事長。廟方表示，受疫情影響，今日改選未開放媒體採訪。現場大批記者一早守在門口，大甲警分局人員也不得其門而入，台中市府民政局則派科長與會。 羅智強選桃園 正式卸黨職 蔣萬安：先協調再考慮初選 陳儀深提台灣主權未定論 學者批可笑 #顏清標 #董事長 #大甲鎮瀾宮 #改選 #選完再說 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竹縣滑輪溜冰 全中運開花結果 04:102022/04/24 地方新聞 防疫頻走鐘 在野要陳時中下台 04:102022/04/24 政治要聞 綠2022提名緩慢 表態者憂心被做掉 04:102022/04/24 政治要聞 台駐韓代表無韓國經驗 恐無助雙邊關係 04:102022/04/24 話題觀察 同框賴清德 王惠美請中央別再卡二林精機 04:102022/04/24 地方新聞 桃園買不到快篩 民眾擠爆採檢站 04:102022/04/24 地方新聞 法國總統今決選 加德葡西領袖挺馬克宏 04:102022/04/24 國際大事 2022誰來做老大》宜蘭縣議員 民進黨宜蘭市選區議員 3選將出線 04:102022/04/24 政治要聞 美企業搶人 校園徵才熱潮再起 04:102022/04/24 全球財經 疫苗庫存拉警報 新北最多撐4天 04:102022/04/24 生活新聞 半導體大咖 帶頭衝淨零碳排 04:102022/04/24 財經要聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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