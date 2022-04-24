醫療和零售股財報欠佳，聯準會（Fed）主席鮑爾升高鷹調明示會升息2碼，美股在上周五重摔倒地，三大指數跌幅皆超過2.5％，道瓊指數狂瀉近千點，寫下2020年以來最慘單日跌幅，而且是周線連4黑。

22日道瓊工業指數收盤暴跌981.36點或2.82％，報33,811.4點，創2020年10月28日以來最大單日跌幅。標普500指數收跌2.77％，收在4,271.78點。那斯達克指數終場跌2.55％，以12,839.29點作收。

三大指數周線盡墨，道指、標指和那指分別周跌1.9％、2.8％及3.8％。道指連續4周收黑，而且是近11周以來第9度周線收跌；標指和那指則繳出周線連3黑。

醫療保健股及零售股季報令人失望，引爆上周五美股賣壓。連鎖醫院營運商HCA Healthcare的全年獲利和營收指引疲弱，22日股價重挫21.8％，是當天標指表現最差的個股。Tenet Healthcare、Community Health Systems、Universal Health Services等其他醫療股也被拖累，跌幅介於14％及17.9％之間。

服飾零售商Gap調降2022財年淨營收成長展望，並宣布旗下Old Navy執行長走人，股價暴挫18％。

Fed主席鮑爾上周四現身國際貨幣基金（IMF）研討會表示，抑制通膨「絕對必要」，5月升息2碼已是檯面上的選項，並暗示此升幅今年內不止一次，鮑爾高調放鷹也澆熄市場信心。

美股上周五慘跌，Robertson Stephens財富管理公司首席經濟學家加雷提（Jeanette Garretty）指出，「那全是鮑爾言論引起的，但多家公司財報在營收展望上的措辭謹慎切中一要點，就是抗通膨會帶來一些痛苦。」

蘋果、微軟、亞馬遜及谷歌母公司Alphabet這4大科技權值股，在本周發布季報前夕股價先潑冷水，22日跌幅在2.4％到4.1％之間。

最新季報也將於本周出爐的臉書母公司MetaPlatforms，上周五收跌2.1％；因訂戶流失周三股價慘摔35％的網飛，上周五收跌1.24％。

風光一時的「尖牙股」成員臉書和網飛如今落難。那指去年11月19日締造歷史收盤高點，但網飛股價自此之後暴落近68％；同時間臉書股價累跌45％，若與2個月前的高點相比跌幅逾50％。