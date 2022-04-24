1998-99 Rookie of the Year and @Raptors legend Vince Carter lets Scottie Barnes know he's the 2021-22 #KiaROY! pic.twitter.com/6qGgRLmgJd — NBA (@NBA) April 23, 2022

原本奪下本季年度最佳新秀呼聲最高的騎士中鋒莫布利，就這樣跟這個獎項擦肩而過！NBA官方24日宣布，暴龍前鋒史考提巴恩斯拿下本季年度新秀獎項，成為隊史第3名拿下這個獎項球員，前兩人分別是1995-96年球季史陶德邁爾與1998-99年文斯卡特。

去年第4順位進入NBA的史考提巴恩斯，本季替暴龍出賽74場全部先發，場均拿下15.3分、7.5籃板及3.5助攻，相當特別的是，巴恩斯是在今天練球期間交給文斯卡特利用視訊告知這個好消息，且在賽前由暴龍總裁烏傑利親自頒獎給他。

今天宣告傷癒復出的史考提巴恩斯，打了25分鐘，貢獻6分、11籃板及2助攻，他在賽後表示，「當選年度新秀是我一整個球季的目標，但我也沒有多想，就是做好自己本分，扮演好我的角色，去做該做的事情，獲獎讓我繼續保持努力。」

史考提巴恩斯最後拿下48張第一名選票、43張第二名選票與9張第三名選票，總分378分，驚險擊敗拿下43張第一名選票、46張第二名選票與10張第三名選票，總分363分的莫布利，關鍵出在莫布利季末受傷缺席過一段時間，也讓他投票時落居劣勢。