女星大S(徐熙媛)當年與「京城四少」汪小菲閃婚，婚後拚了命生下一雙兒女，這段婚姻維持10年卻在去年11月告終，大S恢復單身3個月即宣佈再婚，對象是24年前的舊愛「酷龍」具俊曄，消息公開後，雙方家人都曾為此發表過意見，汪小菲因前小姨子小S在節目上講了相關話題而暴怒，公開發文怒槓，引發話題，而汪小菲與前妻大S過去登上節目的片段也被網友挖出，發現大S處處受限於老公，聽了老婆心聲的汪小菲還不高興扔了鍋蓋。

大S再婚相關話題至今仍熱議，連帶前夫汪小菲也被討論，兩人感情還甜蜜時，在2018年曾攜手上真人秀《幸福三重奏》，其中一段，是夫妻倆都在廚房，汪小菲在加熱食物，大S在吃飯，汪小菲突然開口，提到大S把他前一天煮的咖哩吃掉了，表示「我怕(食物)放在那，晚上又被別人給吃了」，大S因此不高興，回話：「你說的就是我吧？」。

汪小菲還叨念老婆的生活習慣，表示覺得生活沒必要走極端，例如大S要不就不吃飯，要不就吃很多，覺得她該健康飲食就好，大S則反駁：「我就是餓就吃，不餓就不吃，這樣不健康嗎？」，後來才恍然大悟，老公是要她別吃了，無奈回嘴：「所以我現在不能吃了是不是？」。

聽到老婆這樣說，汪小菲趕緊安撫：「隨你，你想吃就吃吧」，大S感到心冷而回應：「我的人生沒有隨我，都是隨你」，汪小菲聽了似乎不爽，用力蓋鍋甩了鍋蓋，產生不小的聲音，大S見氣氛尷尬，只能趕忙找話題轉換緩和，而網友們看了這片段，不禁搖頭「鍋蓋扔那麼響我已經忍不住要發飆了」、「這男的也太喜歡發飆」。