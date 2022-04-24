白宮公佈2023財年國防預算，達到8133億美元，不過根據華爾街日報估計，到2030年，中國大陸軍艦是450艘，美國只有275艘。前立委郭正亮引述華爾街日報的看法，美國以後要進入第一島鏈，難度恐怕越來越高。

據美國國防部網站報導，今（2022）年3月28日，白宮公佈2023財年（按美政府財政年度設計，每年10月1日進入下一個財政年度）國防預算，達到8133億美元。根據白宮發布聲明，這份預算「是美國歷史上在國家安全領域最大一筆投資」。

此前不久，拜登剛簽署了經國會審議通過的2022財年國防預算撥款法案，預算額達到7820億美元。從目前的預算數字來看，2023財年將比2022財年的預算增加313億美元，增幅為4％。

美國航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln，CVN-72）今年1月在聖地牙哥軍港出發部署。（美聯社）

美國防部官員向美國有線電視新聞網CNN強調，預算的增長並不是要擴大美軍規模，而是要升級與中俄進行戰略競爭的軍事能力，比如加大對太空、網路和國防工業基地的投入；提升「三位一體」核打擊能力，其中63億美元用於建設「哥倫比亞」級戰略導彈核潛艇、50億美元打造B-21轟炸機、36億美元研制新一代陸基洲際彈道導彈、48億美元用於升級核指揮控制系統等。

前民進黨立委、文化大學教授郭正亮。（資料照片）

前民進黨立委、文化大學教授郭正亮23日在《寰宇全視界》引述華爾街日報日前報導表示，美國軍事預算扣除通貨膨脹，實質上是減少；海軍新造軍艦有9艘，但要淘汰24艘。以噸位來說，因為包括航母，所以仍然領先，；是以現代艦的軍艦來說，美國開始落後了。到2030年，中國大陸軍艦是450艘，美國只有275艘。而航母進入第一島鏈，可能被導彈攻擊，代價太大。華爾街日報憂心，美國以後要進入第一島鏈，難度恐怕越來越高。