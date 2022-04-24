主計總處公布3月失業率為3.66％，較2月上升0.01％，由於3月消費者物價指數（CPI）年增率飆升至3.27％，整體痛苦指數達6.93％，對此，民進黨立委郭國文今（24日）在臉書表示，痛苦指數逼近7是一個政府必須重視的數據，它代表反應民眾生活品質，提醒行政部門要重視民眾痛苦的感受。

郭國文表示，3月失業率為3.66％，再加上3月CPI創下9年新高，年增率為3.27％，代表痛苦指數不只突破6％，而是逼近7％。

他說，去年度的歲計謄餘來到歷年最高的2971億，肯定政府投入更多資源來照顧民眾，包括租金補貼、營養午餐獎勵金調升等，許多惠民政策。但同時，痛苦指數逼近7％是一個政府必須重視的數據，因為代表反應民眾生活品質。

郭國文強調，今年美國預計再升息6碼以上，慎重5月就可能升2碼，台灣將面臨跟進升息的壓力，若屆時無法透過升息抑制物價，讓痛苦指數下降，恐讓民眾面臨生計、貸款利息兩頭燒的狀況。此時，會比以往更需要一個會照顧的政府！會持續在立院提醒行政部門要重視民眾痛苦的感受，並盡力在政策上，減少人民的負擔。