經過首輪苦戰和兩極化選戰後，法國選民準備在中間派現任總統馬克宏和極右派候選人瑪琳．雷朋之間作抉擇，選出一人於未來5年執政。

法新社報導，明天的第二輪決選馬克宏（Emmanuel Macron）看好勝選；一般認為，馬克宏在唯一的選舉辯論中具戰鬥力的表現，拉抬了自己的聲勢，相對之下，瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）則處於守勢。

但馬克宏及其陣營上週以來一直堅稱，選情並非十拿九穩，還說選民應踴躍投票，方能避免法國出現類似2016年英國脫歐公投、川普（Donald Trump）贏得美國總統選舉的爆冷結果。

法國本土預定於格林威治時間24日上午6時（台北時間24日下午2時）展開，經12小時後結束，出口民調結果也會隨即出爐。法國出口民調通常有相當的準確度。

至於法國遍布全球的海外領地，有近300萬選民，目前已開始投票了。法國合格選民約有4780萬人。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110424