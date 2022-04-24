國民黨台北市議員第一選區（士林、北投）初選，新人林杏兒及黃子哲廝殺，北市黨部24日公布民調結果，由國民黨副發言人林杏兒勝出，將與現任議員汪志冰、陳重文、張斯綱一起投入2022年底大選。

國民黨士林、北投區將提名4席，共5人登記，包括現任議員汪志冰、陳重文、張斯綱，另有新人林杏兒及黃子哲，現任議員不參與初選，由林杏兒及黃子哲爭搶最後1席。林杏兒在上屆士北議員選戰，不幸落選，此次捲土重來再戰2022。

黨部指出，於21至23日進行電話民調，委由2家民調公司以台北市的住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行，第一選區（士林、北投）初選由林杏兒勝出，其餘參選同志均表現民主風範、君子風度。

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹表示，士林北投第一選區，核定額度為4席，現任議員不參與初選，初選勝出者為林杏兒，將與現任議員汪志冰、陳重文、張斯綱一起投入2022年底大選，團結一致全力爭取勝選。

黨部表示，依據中央訂頒「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」暨「中國國民黨111年直轄市議員選舉候選人提名特別辦法及提名作業要點」相關規定，今日第一選區由林杏兒贏得初選，5月中旬前，將一併與三位現任議員，提報中央選策會核定。