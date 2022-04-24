榮運(2607)為長榮集團的航運綜合營運商，目前股本為106.71億元，主要業務分為船租收入、櫃租收入、櫃場貨櫃裝卸收入、內陸貨櫃運輸收入。今年第一季營收41.94億元，年增147.07％，主要併入長榮物流後，開始計入長榮物流營收。

雖然貨櫃產業短期受疫情等因素影響需求轉淡，惟塞港緩解仍慢供需失衡支撐運價，預估旺季來臨塞港將轉嚴峻，貨櫃航運要回到順暢仍需時間消化，海運運價有望於第二季再起漲勢。法人預估2022年貨櫃產業景氣維持高檔，榮運本業將維持兩位數成長，此外，榮運持有長榮2.5萬張，本業及業外都今年表現可期。

榮運斥資25.72億元打造大園的高端國際物流園區，總樓地板面積約4萬坪，倉儲空間約3.5萬坪，第二季完工啟用，可挹注營運表現。

榮運上周五漲停作收，一周漲幅11.26％，外資上周一調節後，周二後陸續有回補買盤，一周外資總計小幅買超575張。