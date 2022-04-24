瑞昱(2379)第一季淡季很旺，每股大賺逾1個股本，創下歷史新高，展望後續，瑞昱持續看好網通升級潮以及商用市場的強勁動能，對於第二季審慎樂觀，另外，瑞昱也看好今年在車用領域的成長幅度會高於平均。

瑞昱第一季營收297.6億元，季增加8.7%、年增加27.5%；營業毛利155.3億元，季增加7.3%、年增加48.6%；單季淨利為51.9億元，季增加12.6%、年增加69.8%；單季每股淨利為10.15元，不僅創下歷史新高，更是首度單季突破1股本。第一季營收成長主因網通及商用市場需求持續強勁，彌補消費及教育市場疲弱，預計第二季可持續，匯率也貢獻部分營收成長。

瑞昱表示，第二季市場需求仍然穩健，審慎樂觀。乙太網路晶片為有線區域網路的基礎，目前市場對通訊晶片需求沒有放緩跡象，2.5G乙太網升級方面除了PC外，網通設備也持續在各類終端上有繼續升級的需求；另外，PC、路由器、寬頻、電視各應用面wifi 6規格升級動能相當明顯且持續，消費性市場從去年四月相對疲弱，目前沒有看到復甦，但不影響WiFi 6需求能量，但必須密切關注俄烏戰爭、封城、通膨等影響。

瑞昱認為，目前為止商用需求仍然足以彌補相對弱勢消費型PC或教育市場的需求，商用廠商多保持審慎樂觀態度，瑞昱保持兩個月式滾動更新，訂單目前無大變化，大陸消費性市場，從去年第四季逐漸趨緩，目前仍處疲軟狀況，無明顯復甦狀況。

不僅如此，在車用部分，瑞昱車用乙太網現在仍處於加速階段，今年車用乙太網成長，仍然會顯著超過公司平均成長。瑞昱在跟車廠合作當中，車廠對瑞昱產品表示非常有興趣像是WiFi及藍芽，目前都是在討論當中。