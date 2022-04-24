我駐芝加哥辦事處20日合辦「美國中西部台美商業論壇」，我駐美代表蕭美琴及駐芝加哥辦事處處長姜森在會中呼籲台美簽訂自由貿易協定，並將台灣納入「印太經濟架構」。美國務院副助卿Rick Waters錄影致詞，肯定台灣身為全球高科技供應鏈領袖角色的重要性，近期俄烏戰事，台美等理念相近夥伴應相互支持及合作，共同應對威權主義對國際秩序的危害。

駐芝加哥辦事處自2021年3月下旬首創辦理美國中西部台美商業論壇以來，迄今已辦理7場，為持續強化我國與美國中西部各州緊密經貿關係，並爭取我國加入「印太經濟架構」（ IPEF），駐芝加哥辦事處本月20日與俄亥俄州經濟發展廳、俄州總商會合作辦理「美國中西部台美商業論壇」，主題為：「選擇俄亥俄州，選擇台灣－創新及高科技全球供應鏈」。

蕭美琴(資料照片，取自蕭美琴臉書)

與會者包括駐美代表蕭美琴、俄州副州長賀斯德（Jon Husted）、俄州聯邦眾議員暨美國「國會台灣連線」共同主席夏波（Steve Chabot，R-OH），以及前聯邦眾議員、俄州總商會會長史戴福斯（Steve Stivers）。美國務院負責中台蒙事務副助理國務卿Rick Waters特別錄影致詞，表達支持。

蕭美琴在會中表示，台美具備自由及民主的共享價值、印太區域繁榮及安全的共同利益。為延續台美經貿合作動能及嘉惠兩國人民，雙方可朝推動雙邊貿易協定方向共同努力。

她說，台灣為民主社會，具備高勞工標準及尊重基本人權，與美國經濟可具互補優勢。隨著台美近期各項經貿對話的啟動，包括「貿易暨投資架構」(TIFA)、「經濟繁榮夥伴對話」(EPPD)、「科技貿易及投資合作架構」（TTIC），期待雙方持續加強科技及經貿合作，合作因應威權體制的政經脅迫，以促進雙邊人民社會安全及繁榮。

夏波表示，理念相近國家擁有互信，應密切合作面對中國挑戰，他支持台美簽訂自由貿易協定，也支持台灣納入「印太經濟架構」。俄州副州長賀斯德感謝多家台灣企業在俄州投資，帶來優質就業機會，期盼台美持續強化雙邊關係。

美國務院副助卿Rick Waters代表國務卿布林肯錄影致意指出，在全球晶片短缺困境下，台灣身為全球高科技供應鏈領袖的角色格外重要。台美經貿合作持續緊密發展，去年11月台美舉行第二屆「經濟繁榮夥伴對話」，加強半導體及供應鏈安全，以因應中國經濟脅迫；台美也恢復「貿易暨投資架構」對話及延續「台美教育倡議」推動之教育交流。

他強調，近期俄烏戰事更彰顯台美等理念相近夥伴應相互支持及合作，共同應對威權主義對國際秩序的危害。

駐芝加哥辦事處處長姜森表示，此次論壇包括台美產官學界人士，有助彼此連結交流，樂見台灣企業在高科技供應鏈、電動車及半導體產業等領域赴俄州投資，促進雙邊經貿發展，呼籲支持台灣加入「印太經濟架構」。

俄州總商會會長史戴福斯表示，俄州與台灣經貿關係緊密，今年初，俄州獲Intel公司投資200億美元在該州建造全美最大半導體晶圓廠，台灣於全球供應鏈扮演重要角色，民主自由理念相近國家須共同合作，打造互惠互利經貿科技合作關係。

俄州經發廳廳長Nauseef指出，台灣科技產業表現傑出，在晶片製造全球舉足輕重，俄州擁有良好投資環境，歡迎台灣企業發展。

此次論壇共分2場次，分別由俄州經發廳資深主任Ted Griffith及前州參議員Sean O’Brien主持，與會台美中西部重量級產官學領袖包括：台灣美國商會執行長魏立安、辛辛納提州立大學教授（兼任鴻海富士康科技集團董事）李傑、伊利諾州Atlas Tools Works總裁摩德爾、建大工業董事長楊啟仁、友達美國子公司達擎公司總裁聶禮和（Simon Nip）、康舒科技電動動力本部長劉文哲、俄州州參議會民主黨副領袖Nickie Antonio等人，分別就台美產業發展現況、台-俄州於創新科技全球供應鏈，如晶片及電動車等產業合作及發展經驗深入交換意見。