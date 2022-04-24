歌壇天后張惠妹經紀人陳鎮川日前剛結束張惠妹12場演唱會，不過陳鎮川昨（23日）卻在IG透露，某天當張惠妹演唱會唱不到第三首歌時，他卻收到兒子住院的消息，讓陳鎮川感到很焦慮，而張惠妹演唱會一結束，陳鎮川就急忙衝到醫院，他看到孩子小小的手臂插著點滴，忍不住淚崩，事後，陳鎮川感性告白，不論是兒子還是舞台工作都是他的命，並懺悔：「我以後絕對不敢再帶你去後台玩，爸爸錯了」。

陳鎮川去年和老公Darren透過美國合法的代理孕母在美國產下兒子「陳陳」，不過，陳鎮川昨卻在IG發文透露，那天當張惠妹演唱會唱不到第三首歌時，他卻收到兒子住院的消息，陳鎮川焦慮不已，「將近三個小時我手指不斷滑著螢幕，不敢讓手機休眠」，當張惠妹唱完最後一首歌，陳鎮川就坐車趕到醫院。

陳鎮川表示，他在前往醫院的路上心情很亂，「甚至有點懷疑自己到底有沒有搞清楚，此刻我的人生最重要的到底是什麼？後來趕到急診室，你看到我哭著伸手要我抱，我看著你那麼小的手臂插著點滴，也哭，是真的有點戲劇化的爸爸戲碼」。

因為疫情關係，陳鎮川無法留在醫院陪伴，他坐在醫院門口又忍不住落淚，「那一晚的眼淚，出乎意料的，居然讓這陣子的混亂和壓力得到宣洩，原來你用了一種想都沒想過的方式療癒了疲憊的爸爸，讓我在那個半夜，知道怎麼可以陪伴你康復、怎麼面對之後的工作，你這個小子，重新教會了我的勇敢」。

最後，陳鎮川感性說：「原來你的到來，有這麼多意義，原來生命有你，如此珍貴重要」，文末並標記：「#你和舞台工作，都是我的命 #我以後絕對不敢再帶你去後台玩 #爸爸錯了」，而陳鎮川感性告白，更是瞬間惹哭大批網友。