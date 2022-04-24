疫情再升溫，電信業、寬頻業者瞄準民眾居家時間增加，對於網路傳輸需求增加，紛紛祭出防疫專案，滿足消費者短期對網路的需求攀升。

遠傳(4904)推出多元防疫專案，包含大雙網方案加辦光纖每月最低479元起，平均每日不到16元，還送智慧3C家電好禮多選一，此外，搭配遠傳超值資費，健康禮盒、影音平板就能0元起帶回家，還有免綁約、2個月不限速上網吃到飽易付防疫上網包，提供用戶短期上網需求新選項。另外，配合民眾短期居家辦公、遠距教學需求，遠傳也有易付上網防疫包方案，提供2個月不限速吃到飽，促銷價只要1199元，免綁約，還贈送網內語音通話2000元，國內通信費100元等。

根據遠傳觀察，隨著確診案例數飆高，不少企業、學校重啟居家辦公、遠距教學，順暢網路尤其不可或缺，帶動大雙網3月單月申辦量翻倍成長，以120M與300M為主力銷售類型，銷售主力區域包含雙北、基隆、桃園、台南、高雄等都會區。

台灣大(3045)寬頻即日起推出為期六個月的短期「防疫專案」，每月只要699元，就能享有120M光纖上網與HD99高畫質套餐，以及半年機上盒MyVideo超值月租與3個月Disney+無限看。此外更有升級版的「防疫專案」，每月只要999元，不僅能享有上述服務，還可觀賞上百台有線電視頻道，隨時收看新聞、體育賽事或戲劇、電影等。

凱擘大寬頻同樣祭出「防疫專案」，每月699元優惠價，享有120M光纖上網＋HD99高畫質套餐(合約期6個月)，再加碼送OTT影音無限暢看，包括機上盒MyVideo超值月租6個月，以及超夯影音串流平台Disney+3個月。

中嘉寬頻考量使用者的多元生活型態，推出二款防疫專案，針對小資族等過去多使用手機上網為主，但既有網路流量與訊號穩定度難以支援居家上班上課，中嘉寬頻推出入門款-半年期短租方案，從120M到1G多種頻寬，最低每月599元起，以輕量化約期幫助消費者解決臨時需求、降低負擔。