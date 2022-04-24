大陸國家衛健委今（24日）通報，大陸前一日新增21796例本土新冠病例，包括1566例確診病例和20230例無症狀感染。其中21058例本土病例由上海報告，該市並再增39人死亡。

上海新增病例包括1401例本土確診病例及19657例無症狀感染者，並再增39人死亡。死者平均年齡78.7歲，年齡最大98歲，他們分別有嚴重的多臟器慢性疾病，包括冠心病、心力衰竭、嚴重心律失常，高血壓，腦出血，阿爾茲海默症，尿毒症，惡性腫瘤廣泛轉移等。