陸增逾2.1萬例本土病例 上海再添39人死亡 10:162022/04/24 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸前一日新增21796例本土新冠病例，包括1566例確診病例和20230例無症狀感染。其中21058例本土病例由上海報告，該市並再增39人死亡。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家衛健委今（24日）通報，大陸前一日新增21796例本土新冠病例，包括1566例確診病例和20230例無症狀感染。其中21058例本土病例由上海報告，該市並再增39人死亡。 上海新增病例包括1401例本土確診病例及19657例無症狀感染者，並再增39人死亡。死者平均年齡78.7歲，年齡最大98歲，他們分別有嚴重的多臟器慢性疾病，包括冠心病、心力衰竭、嚴重心律失常，高血壓，腦出血，阿爾茲海默症，尿毒症，惡性腫瘤廣泛轉移等。 政府空喊病毒共存 挨批政治騙局 上海疫情又破2萬例 仍處高位波動 #新冠肺炎 #大陸 #上海 #疫情 #本土病例 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蔡瑞雪確診4天曝痛苦症狀「喉嚨痛到耳朵周圍」吞口水都煎熬 08:412022/04/24 娛樂 防疫頻走鐘 在野要陳時中下台 04:102022/04/24 政治要聞 疫情下的金門馬 700人清晨濃霧中起跑 07:422022/04/24 生活 逾六成陸企高管 看好全球經濟 04:102022/04/24 全球財經 新北新增1563例確診 73分隊、100救護車投入防疫工作 04:102022/04/24 地方新聞 王少偉確診新冠！IG曬圖「這波流行我趕上了」 06:412022/04/24 娛樂 看大陸》兼職外賣員——上海「民間組織」自救圖鑒（七） 06:002022/04/24 兩岸徵文 胡釋安「喉嚨不適」確診 胡瓜吐可能感染源是他 09:272022/04/24 娛樂 上海防疫這面鏡子 04:102022/04/24 時論廣場 和碩龜山廠停工 特斯拉成苦主 04:102022/04/24 財經要聞 演藝圈確診狂燒 陳美鳳緊急快篩「捅太深」流血 08:222022/04/24 娛樂 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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