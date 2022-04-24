香港女星陳楨怡（Celina）是選美出身，她以清純、甜美顏值和姣好身材，獲得2020年香港小姐亞軍，擁有一雙細長美腿的陳楨怡，還被受封是新一代「長腿女神」，也讓陳楨怡的演藝事業備受看好，但她卻在2月被爆出私生活混亂，同時和7人交往，且男女通吃，風波鬧得沸沸揚揚，而陳楨怡道歉後就神隱，直到近日才終於曝光近照。

外型亮眼的陳楨怡，在今年西洋情人節被圈外男友Andy爆料陳楨怡私生活混亂，包含他在內，至少和7人長時間交往，且陳楨怡男女通吃，這和陳楨怡清純、清新的形象差很大，劈腿事件讓陳楨怡形象大傷，還被香港媒體封為「女版韋小寶」，人設在一夕之間大崩塌。

陳楨怡事後在IG發文認了自己做錯事，坦言有病態關係，並表示她會承擔後果，陳楨怡道歉後就人間蒸發，IG最後一次更新已是劈腿事件爆發前，不過陳楨怡神隱2個多月，日前終於在IG限時動態更新近況，她曬出自己的素顏自拍和美食照，只見陳楨怡身穿瑜珈服、坐在瑜珈墊上微笑自拍，她身材依舊纖細、肌膚白皙，且氣色紅潤、精神不錯，似乎已走出桃色風波的陰霾，也被外界解讀是，陳楨怡要重新出發。