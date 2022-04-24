台南東區裕豐街54巷1棟6樓公寓大樓24日凌晨3時發生火警，住戶半夜聽到消防車生因紛紛驚醒逃竄，消防人員搶救17人脫困，其中3男3女疑似吸入過多濃煙，身體不適預防性送醫，現場無人傷亡。

這棟位在巷內的6樓公寓是棟RC建築，大樓估計有20多名住戶，半夜5樓突然冒出火舌，火勢從5樓延燒到4樓，窗戶不時冒出烈焰。

警消接獲報案，出動23部車輛共47人到場，連同附近住戶皆被驚醒，跑出門外大呼「火災，快跑」。火警大樓內一對母子與林姓男子因無法從1樓逃出，跑到頂樓等待救援。

消防人員耗費20分鐘撲滅火勢，警消除了協助頂樓3人脫困，另在樓梯間帶下受困3人，另有11人自行逃出。共計救出17人，有3男3女疑似吸入過多濃煙，身體感到不適，先預防性送醫觀察。

公寓大樓半夜竄惡火，巷弄內住戶被折騰的一夜難眠，警消初步判斷公寓5樓之2最先起火，房間內有雜物堆積，燃燒面積25平方公尺，詳細原因還需進一步火調釐清。