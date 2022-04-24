日本24歲新生代男星八木勇征，是放浪兄弟師弟團「FANTASTICS from EXILE TRIBE」的其中一員，2021年因在BL偶像劇《美麗的他》中演出而意外爆紅，瞬間成為眾人矚目的新星。 不料，事業開始起飛的他，卻被媒體爆料他疑似正在與寫真女星熱戀中，而且他在宣布確診新冠肺炎的當天還出入女方家中，引起網友熱烈討論。

根據日本媒體《週刊文春》的報導，八木勇征本月6日被拍到從一棟高級公寓中離開，走路前往附近的健身房運動，大約1小時後他又走進便利商店買了3大袋飲料後才返回住處，但同日晚間他便透過經紀公司LDH，發表確診染疫的消息，讓所有人相當驚訝。而八木勇征當天所出入的高級公寓，也被發現那其實不是他的家，而是現年30歲擁有G級上圍的寫真女星葉月綾（葉月あや）的住處，因此爆出緋聞。根據知情人士透露，八木勇征是在2年前的夏天與葉月綾開始交往，之後兩人的感情甜蜜穩定，八木勇征也經常前往女方家中過夜。

而八木勇征經過多日休息調養，也在15日恢復健康復出回歸活動，但在工作結束後沒多久他又被拍到直奔葉月綾的家中，可見無論何時都心繫女友。但對於兩人的緋聞，雙方的經紀公司都只回應「私生活交由本人自行處理」而沒有多做回應。