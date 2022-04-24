在PTT表特版挖寶，時常可以見到素人正妹，許多人因此爆紅一躍大咖網紅，甚至有人因此進入演藝圈，近來一位就讀台藝大的妹子，被發現神似韓星金多美，有著清純外表、鄰家女孩氣質，還有股倔強味很吸引人，立刻在網路引發暴動，後來本尊見到這篇文章，搭上最近九天玄女話題，自爆常被說撞臉Youtuber阿翰。

近日有網友在PTT曬出多張美照，表特版有位正妹穿上一件格紋綠洋裝，繫著吊帶裝露出光滑肌膚，額前留上空氣瀏海，留著一頭烏黑長髮青春耀眼，對著鏡頭她淺淺一笑，還坐在日常街道場景擺出各種姿勢，模樣瞬間融化人心，有些肉肉的樣子也十分可愛。有網友早就認識她是誰，這枚超美妹子原來名叫方晨。

方晨有個可愛暱稱，名為防塵，目前在台藝大唸廣電系，年齡僅有19歲，自就讀內壢高中就已有知名度，還很會唱歌，經常上傳Youtube歌曲翻唱，近來她在限時動態開放大家提問，提到上PTT表特版非常害羞，隨後她也透露被說像韓國女星金多美，還有人說像南韓限定女團Kepler成員金采炫，不過她卻被說像網紅阿翰。

方晨自爆像金多美。(圖/方晨 IG)

網友們都被她的清純圈粉，對著她告白：「方晨超可愛」、「戀愛了」、「我差點叫警察了」、「超可以 好可愛」、「非常好看，身材也很好」、「 什麼還行 太行了好嗎」、「好漂亮笑容好甜」、「可以幫我遇到防塵嗎」、「受不了～集可愛魅力於一身」、「漂亮⋯⋯⋯⋯我快發芬」。