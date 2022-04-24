新北市工務局推動城市減法工程，拆除老舊且使用率低的陸橋，土城區頂埔陸橋於昨日深夜11時起至今日上午6時完成大梁拆除工程，並恢復周邊道路通行，市府未來將在原陸橋橋址處將設置QR Code地磚，民眾透過手機掃描，可看到紀錄陸橋歷史的「橋誌」和相片，雖然橋梁的實體已消失，仍希望保留陸橋與人們之間的記憶與情感。

執行拆橋任務的養工處表示，頂埔陸橋拆除作業依照「新北市人行陸橋存廢SOP」程序，由土城區公所、養工處、交通局、警察局及地方民意代表、里長及附近學校進行會勘，取得共識後透過試辦封閉，改變民眾通行習慣，在無具體反對意見後才會進行拆除。經歷7小時的拆除作業，今晨功成身退，讓中央路4段街景豁然開朗，呈現嶄新市容面貌。

工務局長詹榮鋒指出，頂埔陸橋是新北市升格以來拆除的第42座人行陸橋，拆完後新北還有112座人行陸橋，未來將持續針對使用率低的陸橋辦理評估作業，以提升市容景觀與降低陸橋維護經費，達到市府和民眾雙贏效果。