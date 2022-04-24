對當前中美競爭格局，台灣該如何自處？政治大學國際關係研究中心研究員劉復國表示，疫情這兩年下來，台灣與中國大陸的貿易不降反升，但不僅不去維護關係，甚至還想要切斷、製造一些問題，這在國家安全的思維裡面，「是矛盾的」。

台灣對陸出口2019年達到1321.2億美元，佔總出口的40.1%；2020年為1513.8億美元，佔總出口的43.9%；2021年為1888.8億元，佔總出口的42.3%，不過金額創下歷史新高。

劉復國接受《中評社》訪問時表示，在過去幾年，民進黨執政與大陸畫得一乾二凈之後，兩岸緊張的氛圍一直上升，這樣子的兩岸關係，對台灣的利益是不是最好？

政治大學國際關係研究中心研究員劉復國。（資料照片）

劉復國認爲，目前美中與台的關係非常複雜，比較不容易拿捏，台灣想與美國在安全保證上獲得比較多的支持；但另外一方面，大部分的台灣老百姓也希望生活穩定，不要與大陸發生軍事衝突。

劉復國強調，疫情這兩年下來，台灣與中國大陸的貿易不降反升，已經快要到台灣出口的一半了。但面對這個最大客戶，不僅不去維護關係，甚至還想要切斷、製造一些問題，這在「國家安全」的思維裡面，「是矛盾的」。