一名外送員22日在客人住處樓下等待送餐時，竟遇上一隻眼鏡蛇豎起身軀，對著他不停「嘶嘶」叫，讓他嚇得直呼自己僅是來送外送，希望蛇能放過他。照片曝光在網路上，旋即掀起網友熱議。

這名外送員在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，透露22日晚間他照舊四處奔波送餐，送某份餐點時，他剛播完電話請客人下樓取餐，背後卻突然傳來陣陣「嘶嘶嘶」的聲音，他起初以為是耳機故障所發出的聲音。

原PO說，豈料他轉頭看了身後，竟發現有一隻眼鏡蛇疑似受到驚嚇，已豎起前半部的身軀、撐開頸部，同時發出威嚇的氣音一邊吐著蛇信，讓他也快嚇壞，直呼自己只是來送外送，蛇大哥有必要氣到抬起頭來嘶嘶嘶嗎？

文章發布在網路上後，火速吸引逾4千位網友按讚，不少網友表示太可怕，還有網友留言調侃，「你太慢送到，生氣應該的」、「牠都私你了，所以給賴沒」、「乍看下以為是半截水管...」、「會不會其實餐是他點的？」

值得一提的是，行政院農委會先前曾指出，倘若民眾遇上蛇時，最首要處置是冷靜勿驚慌，否則恐會驚動蛇，若在室外發現，可拍照記錄外觀，並疏散附近人畜；若在室內發現，可準備大型有蓋垃圾桶與掃把，將桶子放在距離蛇1公尺之處，以掃把引導蛇入桶並蓋上蓋子，接著通報相關專業單位處置，若不敢把蛇裝入桶內，則建議先將蛇引導至室內死角，再連絡相關單位處置。