每年4、5月是油桐花開季節，新北市景觀處推薦新北8處賞桐景點，防疫期間若不想外出人擠人，可以至臉書「賞花快報」粉絲專頁點追蹤各地花況，在家裡「線上賞桐」。

景觀處表示，三芝地區是桐花最密集區域，三芝大坑溪上游的賞桐步道，全線以細緻碎石鋪地，坡度平緩親人，走累了還可以坐在步道旁木椅欣賞桐花之美，從淡水捷運站搭乘公車至三芝區新庄子站即可沿三生步道（櫻花步道）至賞桐步道賞花。

另位在山區的石碇，自淡蘭吊橋沿著淡蘭古道步行，全程約兩公里，可沿途欣賞盛開的桐花，沐浴在樹蔭環繞間，走到古道的尾端是充滿文化氣息的石碇老街，親近大自然之餘還能品嚐美食，適合親子同樂的半日遊行程，前往方式可搭乘捷運文湖線至木柵站轉乘公車至雙溪口站。

賞桐景點還有深坑區阿柔洋公館後賞桐步道、土城區桐花公園及南天母路一帶、新店區二叭子植物園、石碇格頭里北47-1線9K處、瑞芳四腳亭登山步道口至砲臺遺址與樹林區客家藝文館等處，可望於未來數周桐花滿開。