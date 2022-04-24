新北市蘆洲警分局與監理站合作，在本月18日晚間6時，於轄內中正路沿線執行聯合稽查，以改裝及噪音車輛為稽查重點，當晚共攔下29車，開出22張罰單，開罰內容包括改裝燈光、無照駕駛。另外，有鑒於國內大型重機已成常見之交通工具，因此未來越級駕駛也會成為查察重點之一。

警方表示，轄內部分路段常接獲民眾反映改裝車出沒，因此每月皆會在民眾反應之路段及易違規熱點規劃攔檢勤務，更針對民眾報案常有噪音車時地增加勤務執行頻率及強度，並會同蘆洲監理站及新北市環保局攜手執行「防制危險駕車聯合稽查」專案勤務，鎖定非法改裝、噪音擾人的車輛，主動攔檢取締。

警方指出，不當改裝車體、電氣設備，將使車輛安全結構減弱，危及自己及其他用路人安全，依《道路交通管理處罰條例》，可處2400元以上9600元以下罰款；改裝排氣管除違反《噪音管制法》，同時可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條、43條，最重可處2萬4000元罰款。呼籲車主勿為突顯個人喜好或吸引目光，不當改裝車輛或拆除消音器，不但無助提升行車安全，更會製造噪音而影響他人生活品質。