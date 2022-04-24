警方逮捕竹聯幫平堂成員等12人，訊後依組織犯罪送辦。（警方提供）

警方查扣竹聯幫平堂成員利用不法所得購買的BMW轎車。（警方提供）

警方查獲金剛狼刀等犯罪工具。（警方提供）

竹聯幫平堂劉姓成員去年3月得知某麥拉倫車主想要賣車，雙方約在新北市新店一處車行談判，劉男見「肥羊」上門，率10多名小弟，衝入車行毆打車主，強行取走車主的提款卡提領40萬，警方更查出，去年6月劉教唆小弟押人討債，行徑囂張，本月14日，持搜索票逮捕劉男以及手下共12人到案，訊後依組織犯罪、恐嚇等罪送辦。

26歲的劉姓男子，曾犯下傷害、賭博罪，去年3月間因經營二手車買賣的小弟看上一台麥拉倫，佯稱要幫忙賣車，竟先將訊息張貼上網路兜售，引發車主不滿，雙方約在新店的車行談判，小弟打電話給劉，聲稱自己遭車主誤會受了委屈，劉找來10多名小弟進入車行，毆打麥拉倫車主，逼迫拿出300萬，回復車行受損的名譽。

另外，劉男更以相同手法，教唆旗下小弟以同樣手法，設局埋伏強押被害人車輛，毆打被害人逼迫還債，北市警方發現多名被害人，經過長期的蒐證，14日分別在北市文山區、新北市新店、汐止、三重等地，拘提劉男以及小弟共12人到案，扣得金剛狼刀2把、西瓜刀等犯罪工具，以及利用犯罪所得購得的BMW轎車。

警方統計，今年4月6日至20日共計檢肅涉嫌犯罪組織案11件，其中治平目標11人、共犯73人，查獲槍枝5把、棍棒刀械、各類毒品及行動電話等，另查獲竹聯幫仁堂分子涉犯各類犯罪，遏止不良幫派氣焰。