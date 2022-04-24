日本前首相安倍晉三近日在《洛杉磯時報》發表評論文章，將台灣與烏克蘭相提並論，並稱美方應明確承諾「協防台灣」。陸駐洛杉磯總領事張平就此致函《洛杉磯時報》，闡明中方立場。

據中新網報導，《洛杉磯時報》23日刊發張平信函，指出該文作者發表不負責任的言論，妄稱美方應明確承諾「協防台灣」，企圖挑動大國對抗，中方對此堅決反對。

張平在致函中指出，台灣問題與烏克蘭問題沒有任何可比性。當前台海局勢緊張的根源在於台灣當局拒不承認一個中國原則，一些外國勢力縱容煽動「台獨」勢力發展。這嚴重違反國際關係基本準則，對台海和平穩定造成嚴重破壞。

函中指出，台灣問題事關中國的主權和領土完整，涉及中國核心利益，完全屬於中國內政，不容任何外部勢力干涉。中國人民捍衛國家主權和領土完整的決心和意志堅定不移。願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動。