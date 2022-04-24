影／婦認錯車騎走別人未拔鑰匙機車 意外吃竊盜官司

苗栗縣公館地區71歲宋姓老翁4月1日，騎乘機車到鄰近五金行購物，當時下車沒拔鑰匙，67歲張姓婦女疑似誤認機車，直接把宋的機車騎走，警方偵訊後將張婦依竊盜罪函送偵辦。

根據了解，張婦當時就在五金行對面的郵局處理事情，她的機車恰巧停在宋姓老翁的機車旁邊，說時遲、那時快，宋才剛停好機車，進去商店挑商品不到5分鐘，張婦就從郵局走過來，直接把宋老未拔鑰匙的機車騎走。

宋當時專心挑選商品，對於機車被騎走渾然不知，直到買完走出來才發現機車不見，急得向派出所報警，警方透過監視器才知是張婦所為，並找到張婦，張才嚇得稱自己認錯車，警方訊後也依法將張婦送辦。

苗栗警察分局副分局長張中表示，根據警局統計，去年共受理38部機車失竊案件，其中沒拔錀匙有21件，今年1月1日截至4月22日止，受理14部機車失竊，其中沒拔鑰匙有8件，超過一半以上失竊案件，都是因為沒拔鑰匙造成，提醒民眾下車時，記得拔鑰匙和上鎖。