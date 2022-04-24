老虎隊名將米蓋卡布瑞拉（Miguel Cabrera）24日擊出大聯盟生涯第3000支安打，成為「3000安、500轟」俱樂部的最新成員。此戰老虎發瘋擊出20支安打，先發打線9人棒棒有安打，卡布瑞拉4支2，終場以13比0痛宰洛磯。

卡布瑞拉賽前累積2999安，此戰他在首局下半，第一個打席就揮出反方向的滾地安打，那球穿越內野防線滾到右外野，老虎主場歡聲雷動，放出煙火慶祝，第3000安！老虎隊友接連從休息室走出來道賀，比賽因此暫停讓卡布瑞拉享受這個光榮時刻，首位獻上擁抱祝福的是洛磯游擊手英格列亞斯（Jose Iglesias），英格列亞斯效力過老虎5個球季，是卡布瑞拉的老戰友。

WELCOME TO THE 3,000-HIT CLUB 👏



Miguel Cabrera. Historic achievement. pic.twitter.com/0y9dYu9GBA — SportsCenter (@SportsCenter) April 23, 2022

卡瑞瑞拉說：「我看到右側守備有空隙，所以我打到那邊，感謝上帝。」「我不知該說什麼，我無法言喻現在的感覺。」遠在休士頓太空人的前隊友韋藍德（Justin Verlander）也發影片祝賀：「恭喜你，我的老友。」

現場有人拉起委內瑞拉國旗，卡布瑞拉是首位在大聯盟達陣3000安的委內瑞拉球員，也是他們史上最強的棒球選手。卡布瑞拉2012年以44轟、139打點、0.330打擊率拿下美聯打擊三冠王，兩度美聯MVP、4次打擊王、502支全壘打，注定未來是殿堂級人物。

卡布瑞拉除了是「3000安」俱樂部第33位成員，更是「3000安、500轟」的第7位成員，前6位是漢克阿倫（Hank Aaron）、威利梅斯（Willie Mays）、艾迪墨瑞（Eddie Murray）、帕梅洛（Rafael Palmeiro）、普侯斯（Albert Pujols）、A-Rod（Alex Rodriguez）。