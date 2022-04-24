特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）因為比爾蓋茲（Bill Gates）做空特斯拉與蓋茲槓上。

世界首富、電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長暨創辦人馬斯克（Elon Musk）昨（23）日證實槓上前首富比爾蓋茲（Bill Gates），原因是對方放空特斯拉股票，且金額高達5億美元，讓馬斯克打槍兩人現階段在氣候變遷議題方面合作的可能性。

美媒CNBC報導，推特帳號@wholemarsblog 23日公布馬斯克與比爾蓋茲的私下對話截圖，對話中比爾蓋茲想與馬斯克討論氣候變遷的慈善事業，不過馬斯克反問蓋茲「你是不是還持有5億美元的特斯拉空頭部位」，蓋茲後續回應，「抱歉，我還沒有了結此部位」，接著表示「我希望和你談談慈善事業的可能性」。

So apparently Bill Gates hit up @elonmusk to discuss “philanthropy on climate change” but Elon asked if he still had a half billion dollar short position on $TSLA.



Bill said he hasn’t closed it out, so Elon told him to get lost. No idea if this is true lol pic.twitter.com/iuHkDG3bAd — Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) April 22, 2022

馬斯克隨後給蓋茲軟釘子：「抱歉，當你還持有大量的特斯拉空頭部位時，我無法認真看待你的氣候變遷慈善事業。」他強調特斯拉在改善氣候變遷方面付出很多。

馬斯克同日回應@wholemarsblog的貼文，證實截圖是自己與比爾蓋茲的對話，他澄清並非自己主動外洩私人對話給《紐約時報》（New York Times），他也提到自己是聽到好幾個人說蓋茲還有5億美元做空特斯拉的部位，才會主動問對方，「所以這絕對不是最高機密。」

Yeah, but I didn’t leak it to NYT. They must have got it through friends of friends.



I heard from multiple people at TED that Gates still had half billion short against Tesla, which is why I asked him, so it’s not exactly top secret. — Elon Musk (@elonmusk) April 23, 2022

馬斯克後續更放上一張比爾蓋茲大肚子的照片加以嘲諷。

in case u need to lose a boner fast pic.twitter.com/fcHiaXKCJi — Elon Musk (@elonmusk) April 23, 2022

針對馬斯克的說法，比爾蓋茲尚未回應。

CNBC指出，實際上《紐約時報》並未報導兩人的對話，不過蓋茲去年接受《紐時》專訪時曾評價馬斯克與特斯拉對氣候變遷有巨大貢獻，「低估馬斯克並不是好主意。」不過他也提到特斯拉所做的轎車是「簡單的東西」，強調著手其他產業才能對氣候變遷有更大貢獻。

「我們在困難的事上做得還不夠：鋼鐵、水泥、肉」，他說：「可惜的是，人們所想到的─電力、轎車，只佔1/3問題，所以我們還必須在2/3的問題上努力。」