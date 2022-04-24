每個人對於感情的表現手法都不同，有些人選擇直球出擊，大膽表示心中愛意；也有些人即使愛上了，卻不肯表達心意，默默守在心裡。根據星座運勢網站「星座巫師」分析，這三個星座最「悶騷」，旁人都無法得知他心中想法，一起來看看你喜歡的他有沒有上榜吧！

▍天蠍座

天蠍怕受傷害，所以寧願當什麼都沒事。（圖／觸mii）

天蠍座擁有一種與生俱來的神祕感，讓人難以接近，卻又不自覺地想更了解他們，其實是因為天蠍座太過好強，也害怕被受傷害，也因此在遇到喜歡的人時，不敢說出口，給人一種很冷漠的感覺，他們怕表達以後，反而會失去更快，所以寧願躲在自己堅強的「外殼」裡，裝做什麼都沒發生。

▍魔羯座

魔羯座行事小心謹慎，反而容易將人往外推。（圖／觸mii）

魔羯座和其他星座相較起來比較木訥，比較不善於表達自己，在感情方面自然也不例外，魔羯座行事作風就是小心謹慎，在還沒確定心上人是否也喜歡自己前，是絕對不會採取任何行動的。而且魔羯座無論在什麼狀態下都不會讓自己失控，也就是這種太過務實的個性，也容易將喜歡的人推遠。

▍金牛座

金牛座擅長偽裝，旁人都不知道他在想什麼。（圖／觸mii）

金牛座人如其名，有著和牛一樣倔的脾氣，為人處事也低調，不喜張揚，他們就算真的很在乎，也會默默放在心裡不說，表面上波瀾不驚，其實內心正掀起狂風暴雨，加上他們非常擅長偽裝，也正是因為如此，旁人都很難看清他心中真正想法，他們害怕自己的愛意在表達後被拒絕，所以平時不輕易說出口。

以上就是這些「愛在心裡口難開」的星座，你有上榜嗎？小編也要力勸這些星座，愛要即使說出口，以免錯過了會造成遺憾。