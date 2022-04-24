威力彩頭獎連槓19期，下期（25日）頭獎上看9.5億元。對此，清水孟國際塔羅小孟老師在臉書特別點名4生肖、4星座財氣噴發，只要再搭配招財秘訣，就有望一夕致富，抱回大獎。

▍Top 4：雙子座

4月25日穀神星落入雙子座的宮位，顯示雙子座能五穀豐收，財氣充沛，建議下注前可拿紅包袋裝一點米，米代表穀物，再到投注站下注，就能得到穀神的加持，中獎機率就會提升。

▍Top 3：水瓶座

土星落入水瓶座的本命宮，穀神星入偏財宮，顯示水瓶座能得到大地之母的能量，建議下注前多穿大地色系衣服，如：象徵樹幹的灰褐色、泥土的棕黃色、草地綠葉的綠色，都能得到大地之母的加持，讓財氣瞬間暴漲、數字靈感增強。

▍Top 2：雙魚座

木星與海王星落入雙魚座命宮，海王星象徵水能量，建議下注前買個礦泉水，一隻手拿著礦泉水一隻手拿著樹支，冥想喜歡的數字後，再前去投注站下注。下注完手握彩劵再喝手中的水，就能得到海王星與木星的加持 。

▍Top 1：天蠍座

木星、金星、火星、海王星四星匯聚並進入天蠍座的偏財宮，顯示天蠍座橫財看漲，財運能量噴發，然而水星為藍色、金星為白色、火星為紅色，綜合起來的顏色為紫色，建議下注前多吃紫色食物，如：芋頭、茄子、紫米飯、葡萄等，都能提升大量財氣。

●好運生肖：狗、兔、蛇、豬

●財運降落時段為早上7：00～11：00；中午13：00～15：00；晚上19：00～20：00

●財神降落方位：北方