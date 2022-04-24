青農陳淑慧多年前利用老屋改造穿龍豆腐坊。（陳淑慧提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣公館鄉福基村有許多老屋荒廢，青農陳淑慧多年前利用老屋改造穿龍豆腐坊，同時號召更多青年，舉辦「穿龍偕街看」活動，讓村落重新活絡起來，連續兩屆活動廣獲好評，但今年因為疫情，原訂23日舉辦的「穿龍偕街看」活動，將延期到7月辦理。

陳淑慧原先在台北當上班族，10年前愛犬罹患青光眼，為了讓狗狗在自然生態環境下快樂成長，決定在公館買下田地種植紅棗樹，並結識一群志同道合的農友，2012年更改造公館鄉福基村，把多棟老屋整修，陳淑慧也將其中1棟80年歷史老屋改建為「穿龍豆腐坊」，作為推廣本土大豆的基地。

2017年越來越多人加入陳淑慧行列，投入老屋活化，除了豆腐坊，還有老藥房改建而成的94友善小舖，專門販售在地有機、友善農產品；跟當作食農教育、體驗DIY教室，也提供青農與農場志工住宿的78小聚點。

不僅將老屋重建，把福基村落營造當地的特色聚落，陳淑慧一行人也在2018年起，舉辦「穿龍偕街看」活動，開辦熱鬧的市集，除推廣當地農友種植農特產品，也有DIY體驗、街村電影院、生態導覽等，讓許多到訪遊客讚不絕口。

「穿龍偕街看」活動主辦單位表示，今年是穿龍豆腐坊創立10周年，原先訂於23日舉辦「穿龍偕街看Ⅲ」活動，規畫水圳導覽、豆花及香草純露DIY、穿龍劇場表演等，但考量最近疫情升溫，所以決定延後到7月舉辦。

另外，前身為中藥行的第4棟老屋，在前年經過志工們努力，今年已經完工，改造為114號老屋「宜移生活適物所」，屆時也將對外跟大家分享這棟作物健康中心，並不定期開辦植物醫學、園藝等講座。