大陸全國政協經濟委員會主任尚福林今（24日）表示，大陸居民的儲蓄意願有可能隨著資管市場的發展下降，目前看這種趨勢還不是很明顯，但是隨著財富管理的進一步發展，可能會有這種趨勢，資產配置中金融資產的比重將會不斷提高。

由中國財富管理50人論壇主辦的「中國財富管理50人論壇2022資管峰會」今日在北京舉行。尚福林在會上發言指出，2018年4月，一行兩會一舉聯合發佈了《關於規範金融機構資產管理業務的指導意見》，從投資規範、投資的範圍、槓桿的約束、資訊披露等多方面，明確了規則。經歷3年多過渡期，資管新規在2022年已經正式開始落地實施。

尚福林指出，在資管新規出台4周年之際，整體上看，資管行業已經走向了良性發展的軌道。理財產品淨值化水準大幅度提升，達到了93％，理財公司為主，銀行機構為輔的理財市場格局正在形成。

他指出，銀行同業理財大幅度壓縮，以通道業務為主的券商資管和基金子公司的規模也在大幅度收縮。產品嵌套規模大幅度下降，壓縮下降的幅度都在90％以上。產品投資標的更加多元，養老理財、跨境理財、ESG投資等領域創新在提速。另一方面，行業對實體經濟的服務質效顯著增強。

他並指，隨著資金空轉顯著地減少，企業融資鏈條得以縮短，募集資金更有效地流向了實體經濟，為支援國家重點戰略建設，助力疫情防控與復工復產提供了金融支援。資管產品的社會責任投資規模在持續擴大，ESG主題理財產品，ESG主題基金以及鄉村振興、公益慈善等社會責任主題的產品數量在增加。