濃濃的民俗風作品讓湖下雙忠廟成為遊客打卡新景點。（金寧鄉公所提供）

楊佳廣用色明亮、大膽，呈現神轎會集、出社，彩旗飛揚和信眾迤邐虔敬隨行的場面。（金寧鄉公所提供）

金寧鄉長楊忠俊（中）讚許旅台藝術家楊佳廣細膩詮釋地方特色，精彩的人文內涵讓人感動。（金寧鄉公所提供）

從空軍「黑手」斜槓走向藝術界，東方設計大學文化創意設計研究所博士候選人楊佳廣費時2個月，在故鄉金門金寧鄉湖下雙忠廟完成6幅以「廟會」為主題的文化牆彩繪工作，濃濃的民俗風作品為今年迎媽祖慶典平添繽紛熱鬧，也讓自己的跨界人生寫下新的一頁。

楊佳廣的6幅作品主題包括農曆正月初二日，湖下、安岐、湖尾3鄉有百年歷史的迎「關聖帝君」巡安和農曆正月二十五「武安尊王」、三月廿三日「媽祖」聖誕遶境巡安，以及楊家將主題人物，用色明亮、大膽呈現神轎會集、出社，彩旗飛揚和信眾迤邐虔敬隨行的場面，讓金寧鄉信仰中心雙忠廟成為遊客打卡新景點。

楊佳廣在國中畢業後進入空軍機械學校，後來再轉往海青工商、東方技術學院美工科就讀，自小就喜愛繪畫的他在國中時期受到李苡甄老師啟蒙，奠定相關美學基礎，其後在東方技術學院再獲恩師蘇英正指導，讓他在繪畫技法與藝術設計上更臻熟練。

後來，楊佳廣繼續在東方設計大學研究所深造，在吳淑明和蘇英正、陳清汶3位教授指導下，讓他在專業領域更上一層樓。蘇英正偶然看到他的一幅以金門故鄉閩式古厝「燕尾」為主題的建築油畫，給予不錯的評價，指點他學習蛋彩畫，利用這種具快乾、永久性的繪畫媒介，來呈現傳統建築兼有細膩情緻、肌理豐富的多層次藝術美感，造就他在往後的繪畫創作上，有更寬廣、多樣且洋溢地方特色與情感的表現。

鄉長楊忠俊讚許做為金門旅台藝術家，近年積極投入金門戰地視覺藝術與創作的楊佳廣，透過雙忠廟文化牆的描繪創作，展現浸淫專業領域30多年的功力，也用對鄉土廟會文化的特色詮釋，傳達他對故鄉的繾綣思念，精彩的人文內涵讓人感動。