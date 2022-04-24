顏清標以106票最高票當選董事。（民眾提供）

顏清標指出，為避免外界誤會，他將不再參與任何選舉及政黨事務工作活動。（廟方提供）

大甲鎮瀾宮24日舉行第12屆信徒代表大會，會中進行董監事改選，現任董事長顏清標順利連任，成功守住長達20多年的董座。顏清標受訪指出，為避免外界誤會，他將不再參與任何選舉及政黨事務工作活動，身為鎮瀾宮終身義工的他，今日在媽祖婆面前敬謹承諾，將盡他一切所能實踐誓言。

大甲鎮瀾宮24日舉行第12屆信徒大會，董事長顏清標面臨董座保衛戰，早上8點30分開始報到，不少信徒代表已提早抵達，會議9點開始。顏清標8時許向媽祖參香稟告，並祈求媽祖庇佑。

信徒代表共計116人，大會選出15名董事及5名監事後，顏清標以106票最高票當選董事，鄭銘坤則為65票，接著決定舉行臨時董監事會，選出5名常務董事以及1名常務監事，再推舉出董事長及副董事長，最後由現任董事長顏清標、副董事長鄭銘坤連任成功。

顏清標出面表示，感謝大家支持他再次當選鎮瀾宮董長，由他繼續為媽祖及信眾服務機會，他在此宣布，為了避免部分人士不必要的誤解，並全心專注奉獻實現媽祖庇佑弱勢貧困者的無邊愛心，身為鎮瀾宮終身義工的他，從今天開始將不再參與選舉以及政黨事務的活動，既使是他的親人，也只會協助他們服務地方鄉親的非政治性工作。

顏清標說，自民國88年擔任董事長以來，他秉持媽祖娘娘的慈悲心以及大愛精神，堅信鎮瀾宮是屬於全體信眾和台灣社會的，沒有黨派之分，沒有人心的隔閡，只有人與人之間的相互關懷，他身為鎮瀾宮的終生義工，藉由今天的場合，在媽祖婆的面前敬謹承諾，將盡他一切所能實踐以上誓言。