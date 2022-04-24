國內疫情大爆發，指揮中心規定出入八大場所、健身房等必須打滿三劑疫苗，並出示小黃卡，沒想到網路購物平台蝦皮竟有人開始販售偽造的小黃卡（COVID-19疫苗接種紀錄卡），標榜真假難辨、八大場所快速通關，一張還要500元，讓網友看了大罵「太扯！」、「這已經偽造文書等級了」。

網路賣場出現賣家販售造假小黃卡、疫苗貼紙。(翻攝自 PTT)

一名網友在PTT發文指出，有蝦皮賣家私自販售蓋章的小黃卡跟貼紙，標榜真假難辨，出去玩、上健身房、出入八大場所可快速通關，買回去後只要填寫姓名、身份證字號就好，附霧面防護套，一張要價500元，就連貼在健保卡上的疫苗貼紙也有賣，一張40元。

該名網友說，賣家還大剌剌標註是「複製品」，歸類在「文創商品區」，讓原PO看傻眼，怒轟「是不是太有才華了啊？這樣很多死不打疫苗的天才直接買一張就好了啊，反正都能騙自己不會中鏢就不去打疫苗了，再買張小黃卡騙自己已經打了，剛剛好吧？」

而網友們看到後也氣炸，紛紛留言：「這算偽造文書吧，可檢舉」、「敢這麼幹不簡單」、「笑死 ，還有三張可以買」、「這都能上架？」、「這個是自己刻印章來蓋的吧」、「偽造文書哦，欠關」、「這還不罰爛」。

有蝦皮賣家大剌剌在賣場販售假的小黃卡，還說是複製品，屬於文創商品。(翻攝自 PTT)

也有網友指出，賣假的疫苗證明國外也曾發生過，「歐美早就有了，之後就是代打商機了」、「德國有人打了90劑來賣證明」。