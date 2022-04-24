俄羅斯總統普丁。（資料照／美聯社）

俄烏戰爭滿2個月，歐美等國祭出各項金融措施制裁俄羅斯，但似乎無法撼動，俄羅斯盧布還反彈升值，已回到戰前匯率。對此，台灣大學國際企業學系副教授盧信昌分析，盧布的回升是俄國得天獨厚的條件造成，俄國將盧布和黃金、石油、天然氣、礦產綁在一起，讓盧布不會因為西方國家的制裁而變成廢紙。

俄烏戰爭2月24日開戰，盧信昌認為，不論這場戰爭何時落幕，盧布的基本價值，因為有礦產的開採利益在，顯然是穩定的，而當戰爭落幕，俄國如果沒完全被國際社會排除在外。盧布的價值就會反彈更快，這不無可能。

俄烏開戰至今，無論是美元或黃金的價格都上漲，而俄國的盧布從2月24日開戰至今，除了前期大貶外，至今不僅沒有貶值，反而上升，俄國2022年經常帳戶的盈餘甚至可能超過2000億美元，比2020年還多。

台灣大學國際企業學系副教授盧信昌。（陳志源攝）

盧信昌接受《中評社》訪問時對此表示，俄國在維持盧布價值的資源能力上有自身的優勢，包括俄羅斯央行從很早就開始有計劃地，把俄國的外匯多數改為儲備黃金，而不是儲備美元或美國國債，另外包括俄國本身的石油、天然氣和稀有金屬等戰略礦產。

盧信昌強調，俄國現在因為還是可以持續出口天然氣、石油，還有辦法從全世界取得部分必要物資，所以不管戰爭多快落幕，盧布的基本價值，因為有礦產的開採利益在，顯然是穩定的，而戰爭落幕後，只要未來的全球安排，沒有像現在各國所放話的，完全將俄國排除在外，盧布的價值就會反彈更快的機率，可以說不無可能。