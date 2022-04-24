金士傑出席顧寶明紀念追思會。（陳俊吉攝）

寇世勳出席顧寶明紀念追思會。（陳俊吉攝）

王偉忠出席顧寶明紀念追思會。（陳俊吉攝）

追思國寶顧寶明！朱延平憶他「治病、驅魔」救了中邪的郝劭文

國寶級喜劇泰斗顧寶明（寶哥）3月19日因腸胃道出血導致心肺衰竭辭世，享壽72歲，令親友與影迷萬分不捨。家屬當時僅開放至親好友靈堂弔唁到3月27日，隨後低調舉辦不對外開放的家祭，今（4月24日）於福華國際文教會館2樓的卓越堂舉行《安可，顧寶明》紀念追思會，由郎祖筠主持，其生前好友金士傑、楊懷民、寇世勳、王偉忠、朱延平、郎祖筠、陳玉勳、陶傳正、劉亮佐、李天柱、王琄、尹昭德、郭子乾等人皆與會追思。

顧寶明生前至交金士傑在追思會前受訪，他說顧寶明是非常好的朋友，「他是個我很羨慕的人，為人、工作能力、活著的狀態都是我羨慕的；他身體不好時懂得自持、修行，每次見到他都是慈眉善目，沒看見他抱怨訴苦發牢騷，臉上看不到辛苦掙扎勞累的事。羨慕他，他是武林高手，他的離開對武林來說是很大的事」。

朱延平導演表示，跟寶哥合作《大頭兵》等2、30部電影，他是現場的開心果，會幫人家治病，「了不起的寶哥一路好走」。他也在追思會上回憶寶哥幫大家氣功治病，甚至進化、到「驅魔」的趣事，包括在夏威夷救了一住旅館就中邪「翻白眼」的郝劭文及釋小龍兩個童星主角。

憶顧寶明幫人「治病」 朱延平：了不起的寶哥一路好走

楊懷民出席追思前站在顧寶明的人形立牌旁，略帶感傷地說「我比他高一點」，我跟顧寶明認識48年，當時我24歲。當年我和他、李立群3人一起參加舞台劇認識，一起考上華視訓練班，4千多人中只錄取26個。我們個性和出生環境很不一樣。」他說聽到好友離世第一刻很震驚難過，經過這兩周慢慢沈澱、平靜。他到天上做他真正想做的事情。有人說，他可以去天上辦劇團？但他不喜歡搞行政、他懶得弄，但李國修可以，他會成立劇團，寶明會參加國修的劇團，不就好了嗎？將來我們上去就有戲可以演。寶明，做個做個快樂的人、做自己就好」。

郭子乾說，他剛出道時是寶哥和國修老師帶領，可惜這十年以來沒跟寶哥合作，「在屏風表演班時曾經合作幾檔戲，寶哥還身兼導演教過我」，他在給寶哥祝福卡上寫著「生命中有您，幸會，一路好走」。尹昭德在祝福卡上寫：「寶哥，我來看您最後一場演出了，我們到時候在天堂再演一齣《我們一家都是仙》。」

二月初離世的資深藝人常楓的女兒常青也在祝福卡上寫「懷念您！希望您與父親已經快樂地相會」。

文化部長李永得也親自出席紀念追思會，並頒發褒揚令，由女兒顧乃玠與外孫女一起代領。