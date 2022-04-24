大陸知名模特兒葛薈婕，出道時曾以冷豔美貌與177公分的高挑身材而在伸展台上備受矚目。而過去曾與知名歌手汪峰交往1年並生下女兒「小蘋果」的她，雖爭議性不斷，仍經常透過社群媒體與網友互動，日前她便突然在微博上PO出「正面淋浴」時的影片，再度引發網友熱烈討論。

葛薈婕在2004年時曾與知名歌手汪峰交往，當年才17歲的她後來也誕下女兒「小蘋果」，但兩人交往短短1 年便分手因此汪峰遲遲沒幫女兒報戶口，直到女兒6歲才透過親子鑑定確認關係，讓葛薈婕忍不住失控在微博上痛罵他引發關注。後來，葛薈婕在2014年宣布嫁給富商並產下一子，又在2016年被拍到疑似出軌高富帥，還在同年被警方抓到涉嫌吸毒被捕，最後離婚收場，讓她因負面醜聞多次登上新聞版面，成為爭議性人物。

不過即使如此，葛薈婕仍經常透過微博分享生活，日前她便突然在微博上曬出一段淋浴的影片，而影片中只見她全身赤裸的正面對著鏡頭，閉著眼睛仰頭沖頭髮，肩膀與胸口因此若隱若現，讓看到影片的網友相當震驚，直呼「這影片怎麼通過審核的」、「你是不是又嗑藥了」、「這太大膽了吧」，更有網友忍不住狂酸「難怪汪峰會和你分開」、「女兒還是讓章子怡帶吧」。如今影片雖被撤下，仍在網路上引起話題。

事實上，葛薈婕過去就曾經常失控，除了多次將砲火對準舊愛汪峰，2016年接拍電影時，也因為完成工作就擅自失聯遭到片商開除，後來也疑似因此遭到封殺，使她至今沒有太多作品。