知性主播徐湘華不僅氣質優雅，還有非常好聽的聲音，而她去年9月拋出震撼彈，告別了效力11年的老東家，也揮別耕耘了21年的主播台，讓粉絲相當不捨，如今她轉換工作型態，並將重心放在享受家庭生活上，經常透過社群分享生活點滴，與粉絲保持互動，最近台灣本土疫情嚴重，徐湘華透露自己去打了第三劑，竟產生沒預料到的嚴重副作用，讓她以為更年期到了。

經常在社群分享生活的前主播徐湘華，昨天(4/23)在臉書po文，因當今本土疫情嚴重，打疫苗變得重要，因此在媽媽預約打第3劑時，也順便預約了自己的，徐湘華沒想太多，就在上週二陪著一起打了。

當天徐湘華是月經來的狀態，正處於經期第4天，通常到這時候經期已快結束，也沒什麼經痛了，沒想到她一打疫苗，隔天起床竟然劇烈頭痛，還抱著臉盆嘔吐了，整個人痛苦萬分，更麻煩的是，本該結束的經期，竟變成經血大爆量，「等於經期重來一遍!(恐怕從原本6天拉長到12天)」。

徐湘華這個嚴重又特殊的打疫苗副作用，讓她媽媽懷疑可能是她更年期快到了，才會這樣大亂，老公也忙google，一查發現打疫苗確實會造成月經異常，「只是我打前2劑疫苗都沒發生這事，沒想到會這樣嘛…害我差點相信自己提早更年期了」。

而如今疫苗打好打滿，也得嚴守防疫規範，對於自身的防疫保護和行動範圍多加謹慎防手，只能這樣等待，「等待可以自由出國的那一天，等待與病毒共存成為習慣的那一天！大家都要保重，一起加油！」。