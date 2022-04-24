彰化縣振興經濟加碼推出「花在彰化，好禮一把抓」振興活動，只要消費滿額登錄發票即可抽獎，不過有網友發現一名「蕭x雲」竟然連中35個獎次，獲得6萬6500元現金。（翻攝臉書彰化人大小事／吳建輝彰化傳真）

彰化縣振興經濟加碼推出「花在彰化，好禮一把抓」振興活動，只要消費滿額登錄發票即可抽獎，不過有網友發現一名「蕭x雲」竟然連中35個獎次，獲得6萬6500元現金，引發質疑是否有作弊嫌疑，對此縣府經綠處表示，經查該民眾多次在特定商家取得特定金額、組數滿足抽獎序號，以不實消費嫌疑，將調查是否有偽造文書或違反加值型營業稅法等情事。

也太幸運連續中獎35次，網友大嘆「他前後登錄200多組，一毛錢也沒中過」，直呼太扯了，網友要縣府說清楚，是不是有作弊嫌疑，還是中獎機制有bug，不然哪有這麼好中；「花在彰化，好禮一把抓」只要在彰化縣內消費累計滿200元即可獲得一個抽獎序號，滿400元2個抽獎序號，以此類推。

縣府經綠處表示，本月12抽獎活動後，就發現蕭姓民眾異常中獎情形，調查後發現其多於特定商家取得的發票，且金額都恰好滿足取得10組抽獎活動序號上限的2000元，目前當事人還沒有領取中獎款項，而聯繫當事人後也無法說明清楚消費情形。

經綠處說，是否以涉及不實消費或偽造文書情形，已經請稅務和法制單位等釐清，不管事當事人或商家等所涉及的相關法律問題，並著手蒐集相關事證，是否有偽造文書和違反加值型及非加值型營業稅法等情事，若查證屬實將移送司法機關辦理。

經綠處強調，活動辦法第八點第三項第7款就有規定，若惡意以電腦程式或不實發票等明顯違反活動公平之方式，意圖混淆或影響活動結果者，經主辦方或第三方人檢舉查證屬實，有權取消其中獎資格，並追回獎項，並追溯相關法律責任，呼籲民眾勿以身試法，不得有虛偽不實之情。